Wanderexperten: Sieghard Preis, Wolfgang Klinar, Roman Grechenig, Hellmuth Koch, Sigi Moerisch und Reinhard Ferner (von links) © Rie-Press

"Jedes Wanderdorf Europas öffnet ein Fenster zu seiner individuellen Mythoslandschaft, in der der Gast an einem authentischen Dorfleben teilnimmt", sagt einer, der es wissen muss, nämlich Reinhard Ferner, Sprecher der Wanderdörfer Europas. Die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See darf sich seit gestern als erste Gemeinde Kärntens zu diesem exklusiven Reigen zählen. Im Rahmen des VII. Internationalen Wanderdorfsymposiums, das an diesem Wochenende am Millstätter See stattfindet, wurde Seeboden als Beitragskandidat nominiert, im Herbst wird Seeboden offiziell das erste Europäische Wanderdorf Kärntens sein.

