Für die Erstklässler könnte es in Spittal die Angebote Musik, Sport und Montessori ab Herbst nicht mehr geben. Nun steigen Eltern auf die Barrikaden und fordern Montessori.

In Spittal müssen sich noch sechs Kinder für die Montessori-Klasse melden. Sonst wird es im kommenden Schuljahr keine geben © (c) contrastwerkstatt - Fotolia

Viele Eltern, deren Kinder ab Herbst die Volksschule West in Spittal besuchen werden, sind verärgert. Sie befürchten das Aus für das Montessori-Angebot an der Schule. Seit 22 Jahren gibt es dort Montessori-Klassen. Für die Erstklässler des kommenden Schuljahres könnte diese Möglichkeit erstmals wegfallen.

„Montessori bildet den Grundstein für die Qualität der Schule“, sagt Vater Hans Laubreiter. Sein Kind besucht die zweite Montessori-Klasse. Wegen der sinkenden Schülerzahlen können aber auch Sport und Musik nicht angeboten werden. „Wir haben nur 58 Erstklässler. 27 Eltern haben erklärt, dass sie eine Regelklasse, also eine Klasse ohne Angebot, wünschen. Für keines unserer drei Angebote gibt es mindestens 15 Einschreibungen, um eine Klasse zustandezubringen“, sagt Direktorin Johanna Rauter-Verdianz.