Über das Vermögen der Pellex Green Power GmbH in Sachsenburg wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.

Die Firma ist auf die Herstellung und den Handel von Brennstoff-Holzpellets spezialisiert © Fotolia

Die Pellex Green Power GmbH mit Sitz in Sachsenburg im Bezirk Spittal/Drau ist auf die Herstellung und den Handel von Brennstoff-Holzpellets spezialisiert. Am Donnerstag wurde über das Vermögen der Firma am Landesgericht Klagenfurt der Konkurs eröffnet. Die Passiva betragen laut Kreditschutzverband 1870 300.000 Euro, die Aktiva 30.000 Euro. Zwei Dienstnehmer und 40 Gläubiger sind betroffen.