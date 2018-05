Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Gastgeber Direktor Adolf Lackner, Benjamin Steiner, Bernd Huber, Christian Piroch und Albin Brunner (von links) © (c) Patrick Sommeregger-Baurecht

Kann eine einfache Kärntner Nudel polarisieren? Ja. Vor allem wenn sie auf Orangen-Fenchel-Salat daher kommt. Diese frische Kreation servierte Christian Piroch, gebürtiger Kärntner und Koch beim Christlwirt in Waakirchen in Bayern gestern, beim dritten Kärntner Nudel-Award, veranstaltet vom Nudellieferanten Albin Brunner und landete am dritten Platz.