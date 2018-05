Facebook

Birgit Ebner (Kräuterproduktion), Renate Tiefnig (Verarbeitung), Elisabeth Suntinger und Eckart Mandler in der Kräuterkuchl © Philipp Brunner

Wenn sich am kommenden Samstag die Türen im Kräuterdorf in diesem Jahr zum ersten Mal öffnen, dann ist eines sicher: Der Sommer steht vor der Tür! In Irschen wird an diesem Tag aber auch die Tür zu einer ganz besonderen Attraktion weit aufgestoßen. Am 5. Mai wird die „Irschner Kräuterkuchl“ in der Dorfstraße vorgestellt. Eckart Mandler, Obmann des Kräuterdorf-Marketingvereins: „Im Ortszentrum können zukünftig Besucher unseren Kräuterfrauen bei der Arbeit und Herstellung von Kräuterprodukten über die Schulter schauen.“ Erweitert wurde inzwischen auch der Teekräutergarten, in dem gerade die Jungpflanzen, wie etwa Zitronenmelisse, Pfefferminze, Kamillen, Johanniskraut, Salbei gesetzt wurden. Beim Tag der offenen Tür kann auch die Kräutertee-Werkstätte in der Volksschule besichtigt werden, wo die berühmten Irschner Tee-Spezialitäten hergestellt und verkostet werden können. Erstmals wird heuer beim Kauf eines Kräutertees ein Infoheft mitgegeben, mit dem die Entstehung der Tees erklärt wird.

