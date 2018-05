Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Monika Peitler (38) zieht als künstlerische Leiterin des Sagamundo, das diese Woche in Döbriach Zehn-Jahr-Jubiläum feiert, Groß und Klein in den Bann der Sagen.

Monika Peitler, künstlerische Leiterin des Sagamundo © KK/Drauf bin i stolz/Nina Hader

Eine andere – mystische – Welt eröffnet das „Sagamundo – Haus des Erzählens“ in Döbriach nicht nur kleinen Besuchern. Auch die Großen werden wie von Selbst in den Bann sagenhafter Gestalten und Geschichten gezogen. Die gute Fee dahinter ist seit 2014 Monika Peitler: „Da habe ich die künstlerische Leitung übernommen. Die Faszination hat aber schon vor zehn Jahren begonnen, als ich selbst an einer Führung im Sagamundo teilgenommen habe und mir dachte: Das ist genau meins.“ Kurz danach führte sie bereits durch das Haus des Erzählens und wurde 2011 beim Tourismusverband, der das Sagamundo gegründet hat und heute noch trägt, angestellt.

