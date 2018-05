Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regenschirm einpacken © KLZ/Jürgen Fuchs

Wir liegen am Donnerstag im Nahbereich eines Mittelmeertiefs. Es schickt uns labil geschichtete Luftmassen und sorgt somit auch für sehr wechselhaftes Wetter. Die Wolken können aber auch zwischendurch etwas mehr auflockern und es kommt somit vor allem am Vormittag die Sonne besser zum Zug. Es bilden sich tagsüber aber wiederholt auch dichtere Wolken aus und ein paar Regenschauer oder sogar einzelne Gewitter sind vor allem später am Tag möglich.