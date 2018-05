Facebook

Als Hauptschule vor 50 Jahren gegründet, heute eine moderne Neue Mittelschule. In Rennweg wurde gefeiert. © LPD/OSKAR HÖHER

"Meine Rede ist heute unkonventionell, denn Rennweg animiert zu besonderen Erinnerungen", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser. So sei das Bildungszentrum Rennweg als erstes in ganz Kärnten von ihm eröffnet worden. Damals habe es viele Unsicherheiten diesbezüglich im Land gegeben: "Was soll das, werden jetzt Schulen geschlossen? Aber ich habe Rennweg immer und in vielerlei Hinsicht als positives Beispiel angeführt", so Kaiser. Es sei schützend für den ländlichen Raum, bewahrend für die Bildung und zusammenführend für die Jugend. "Mittlerweile haben wir in Kärnten 92 Bildungszentren und/oder Schulcampusse", so der Bildungsreferent.