Kulturausstellung in Gmünd, Slowfoodverkostung im Gailtal, Porcialauf in Spittal, sowie ein gemütlicher Nachmittag mit den Stubmdichtern und einer Kräuterwanderung sind Schwerpunkte an diesem Wochenende.

Krimiautor Manfred Baumann © KK/PLESCHBERGER

Literatur wandert

Von der Kaslab'n Nockberge in Radenthein bringt ein Bus heute Freitag, den 4. Mai, um 14.30 Uhr die Gäste zum Start der Kräuterwanderung mit Elisabeth Mitter.

Mit dabei sind auch Künstlerin Katharina Steiner und Krimiautor Manfred Baumann. Ab 18 Uhr findet eine Lesung aus dem Buch "Salbei, Dill und Totengrün" in der Kaslab'n statt. An der Harfe spielt Stefanie Macheiner. Kartenvorverkauf im Kartenbüro Porcia, Telefon (04762) 420 20 und in der Kaslab'n Nockberge, Telefon (042 46) 37 500.

Henri Matisse

Ausstellungseröffnung mit Werken von Henri Matisse, heute Freitag, 4. Mai, um 19 Uhr in der Stadtturmgalerie in Gmünd.

Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr bis 30. September zu sehen.

Mölltaler Stubmdichter

Unterhaltsame Erzählungen & Gedichte zum Thema "Es werd dazählt aus der Kindawelt" mit den Mölltaler Stubmdichter.

Musikalisch umrahmt vom Männerquartett Lendorf und dem Sprecher "Teuchler Franz". Am Samstag, den 5. Mai, um 16 Uhr beim Brückenwirt in Spittal.

Slowfood

Gemeinsam mit Produzenten aus dem Gailtal, Lesachtal und den Friulanischen Slowfood Presidi Produzenten wird am Samstag, den 5. Mai, von 11 bis 14 Uhr beim Biohotel Daberer in Dellach im Gailtal, St. Daniel 32, das erste Slowfood Travelfest gefeiert.

Neu vorgestellt wird das Brotbier von der Brauerei Loncium, Schafkäseprodukte und vieles mehr.

Porcialauf

Der Lauf im Herzen von Spittal findet am Sonntag, den 6. Mai, ab 10 Uhr in der Spittaler Innenstadt statt. Gestartet wird in unterschiedlichen Kategorien: Kinder-, Jugend-, Staffel- und Einzelwertung. Verköstigt werden die Läufer im Stadtpark.

Anmeldungen für den Porcialauf sind jederzeit möglich.

