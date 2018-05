Facebook

Kristina Holzfeind (10) überraschte die Talentscouts © KK/PRIVAT

Der krönende Abschluss einer Snowboardsaison ist das Nash Finale „Next Austrian Snow Hero“. Nur 100 Start-Tickets gab es für die Nachwuchselite aus ganz Österreich, die sich im April in den Obertauern nichts schenkten. Immerhin suchen dort Talentscouts den besten Snowboard- und Freeski-Nachwuchs. Besonders aufgefallen ist die zehnjährige Kristina Holzfeind aus dem Gitschtal. Am Board steht sie, seit sie sieben Jahre alt ist. Doch mit dem Freestyle im Parcours hat sie erst dieser Saison ernsthaft begonnen. Umso überraschender war es, dass sie bei diesem Rennen, der besten Snowboardtalente des Landes, in ihrer Altersklasse gleich auf Platz Eins fuhr.

Beim Bewerb hatte sie auch Gelegenheit mit den ÖSV Athleten über eine mögliche Snowboard-Karriere zu plaudern. Im Sommer will sich die Gymnasiastin auf ihre anderen Hobbys konzentrieren: Skateboardfahren und Trampolinspringen.

