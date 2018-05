Immer mehr Betriebe werden rauchfrei: Ab 1. Mai gehen der Gasthof zur Schmiede und die Gasthof-Pension-Café-Konditorei Hassler in Berg im Drautal in eine Qualmfreie Zukunft.

Immer mehr Lokale verbannen den blauen Dunst aus ihren Gasträumen © Knut Wiarda - Fotolia

Die Zeit, ihre Gastronomiebetriebe auf rauchfrei umzustellen, war für die Inhaber des Gasthofs zur Schmiede und für jene des Cafè Hassler längst reif. Beide Betriebe befinden sich im Zentrum von Berg im Drautal, beide machten gemeinsame Sache, um ab 1. Mai in eine rauchfreie Zukunft zu gehen. Franz Weiss vom Gasthof zur Schmiede atmet förmlich auf, weil sich beide Lokale zu dieser Entscheidung durchgerungen haben: „Für uns ist es ein großer Schritt in Richtung Qualitätsverbesserung. Unsere Gäste wollen gar nicht mehr im Raucherbereich sitzen. Viele sind es vom Urlaub in Italien gewöhnt, dass man vor dem Restaurant raucht.“

Michaela und Franz Weiss vom Gasthof zur Schmiede © KK/PRIVAT

Johann Hassler vom gleichnamigen Gasthof-Pension-Café-Konditorei will seine Küche forcieren: „Rauchen in Speiselokalen geht einfach nicht mehr. Mittlerweile gibt es nur noch Probleme mit den getrennten Raucher- und Nichtraucher-Bereichen. Wenn Urlaubsgäste unser Lokal betreten und sehen, dass geraucht wird, drehen sie sofort wieder um.“

Die Wirtsfamilie Hassler: Armin, Christa, Johann und Johannes Hassler © KK/PRIVAT

Kürzlich gaben auch die vier Konditoreien Moser und Lienbacher (beide Spittal), Claus in Seeboden sowie Rudiferia in Gmünd bekannt, dass bei ihnen ab 1. Mai nicht mehr geraucht werden darf.





