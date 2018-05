Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Paragleiter landete sicher © APA/Gindl

Ein Deutscher (29) startete am Sonntag um 14.30 Uhr mit seinem Gleitschirm auf der Emberger Alm in der Gemeinde Berg im Drautal, Bezirk Spittal/Drau, zu einem kurzen Rundflug in Richtung Steinfeld. Er wollte beim Badesee in Greifenburg landen.