Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Polizeiinspektion Obervellach ist eine von vier Dienststellen in Kärnten, die im Umgang mit Demenzerkrankten besonders geübt ist.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zertifizierungsurkunde für "Demenzfreundliche Dienststelle": Inspektor Daniel Gewolf und Revierinspektor Christian Lackner (von links) © Polizei

Der Fall ist exemplarisch: Eine ältere Frau kommt zur Polizei und zeigt an, dass in ihrem Haus eingebrochen wurde. Als Beweis gibt sie an, dass Lebensmittel aus dem Kühlschrank fehlen. Selbstverständlich wird die Frau ernst genommen und zwei Polizisten fahren mit ihr nach Hause. Nach gründlicher Überprüfung stellen diese fest, dass bei der Frau nicht eingebrochen wurde. Kommandant Gert Grabmeier von der Polizeiinspektion Obervellach kann weitere Beispiele nennen, wo er und seine 14 Kollegen mehrmals im Monat mit Personen zu tun haben und sich fragen müssen: "Ist da wirklich etwas dran?"

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.