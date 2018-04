Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Rund 700 Spiele hatte Bertram Deininger mit seiner rollenden Ludothek für Besucher des Spielfests in Spittal im Gepäck.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sophia Brunner, Alessia Lazar, Isabella Egarter, Eveline Skalla, Ute Lohmann, Bertram Deininger, Franzi Plamenig, Astrid Arztmann, Ingrid Trupp © (c) Rieder Adalbert

Eine Vielfalt an Brett-, Karten- Experten- und Geschicklichkeitsspielen, die österreichweit ihresgleichen sucht, bot Bertram Deininger mit seiner rollenden Ludothek am Samstag im Schloss Porcia in Spittal: "Statt 400 geplanten Spielen, sind es nun rund 700 geworden."

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.