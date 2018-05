Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mauer entlang der alten Spittaler Straße wird instand gesetzt. Im Bild Bürgermeister Schuster und Schlüsselkraft Printschler © ANDREA STEINER

Aufmerksamen Spaziergängern ist es schon aufgefallen: An historischen Orten wie dem Barbara-Egger-Park, am Vorplatz des Rathauses oder an der Strandpromenade herrscht emsige Geschäftigkeit. Vor allem Revitalisierungsarbeiten an der alten Steinmauer entlang der alten Spittaler Straße warfen Fragen auf. Bürgermeister Johann Schuster beruhigt: „Es handelt sich hier um ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt, welches der Regionalverband Nockberge mit der Marktgemeinde Millstatt abgeschlossen hat. Bis 31. Oktober sind Langzeitarbeitslose, die vom Arbeitsmarktservice gestellt werden, unter Aufsicht einer Schlüsselkraft, damit beschäftigt, Arbeiten durchzuführen.“ Mit der Besetzung des Vorarbeiters, der die Arbeitskräfte anleitet und überwacht, wurde der Millstätter Michael Printschler, ein gelernter Stein- und Holzbildhauer, der beim bekannten Restaurator Walter Campidell sein Handwerk gelernt hat, betraut.

Die Nepomuk-Kapelle steht unter Denkmalschutz und wird restauriert © ANDREA STEINER

„Wir haben bereits begonnen, das alte Mauerwerk beim Barbara-Egger-Park von Efeubewuchs zu befreien. Die teils brüchige Mauer, die nicht unter Denkmalschutz steht, wird möglichst originalgetreu wieder errichtet“, erklärt Printschler. Rund um den Park, werden die ehemaligen Wege und Steige wieder zugänglich gemacht, der ehemalige Aussichtsturm, der vor vielen Jahren durch einen Brand seine hölzerne Aussichts-Kuppel verlor, soll verputzt werden.

„75 Prozent der Arbeiten betreffen den Barbara-Egger-Park und seine Umgebung. Die ehemalige Festwiese der Millstätter Vereine soll wieder ein Landschaftspark werden und der Erholung dienen“, sagt Schuster. Weitere Betätigungsfelder des gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes werden die Sanierung der Nepomuk-Kapelle, Instandhaltungsarbeiten rund um die Kalvarienbergkapelle und beim Domitian-Pilgerweg sowie im Kurpark sein. Das Freilegen von Efeu einer historischen Mauer bei der Stiftskirche und Pflegeschnitt-Maßnahmen stehen weiters auf der To-do-Liste.

Hauptprojekt ist der Barbara-Egger-Park, in welchem auch der alte Aussichtsturm ein trauriges Dasein fristet © ANDREA STEINER

Der finanzielle Beitrag der Gemeinde für das Projekt, das für sieben Monate angelegt ist, beträgt 35.000 Euro plus Sachkosten. Gefördert wird das Projekt vom Arbeitsmarktservice und dem Land Kärnten, abgewickelt wird das das Projekt „Domitian – Belebung historischer Stätten“ vom Regionalverband Spittal-Millstätter See-Lieser-Malta-Nockberge.



Nachbarschaft Millstatt Vor über 200 Jahren wurde die Agrargemeinschaft „Nachbarschaft Millstatt“ gegründet. Ihr gehören alteingesessene Millstätter Familien an, die Stammsitzliegenschaften besitzen und ihre Wurzeln im Tourismus haben. Ziel der „Nachbarschaft“, als deren Obmann Hotelier Ulrich Sichrowsky verantwortlich zeichnet, ist die Erhaltung des Charakters des Ortsbildes. Im Eigentum der „Nachbarschaft“ stehen unter anderem wertvolle und historisch bedeutsame Liegenschaften wie die „Villa Verdin“, die „Villa Streintz“ oder der Barbara-Egger-Park oberhalb der Tennisplätze.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.