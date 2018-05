In eigener Sache

Bewerben Sie sich jetzt als freie/r Mitarbeiter/in für die Kleine Zeitung Oberkärnten © (c) momius - Fotolia

Wohnen Sie im Bezirk Hermagor und sind Ihnen Wirtschaft, Politik, das gesellschaftliche Leben und die Menschen der Region ein Anliegen? Haben Sie für das, was rund um Sie herum passiert, ein wachsames Auge sowie ein Talent, zu fotografieren und Texte zu formulieren?

Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten können, über einen B-Führerschein verfügen und mindestens 18 Jahre alt sind, wären Sie genau der/die Richtige, um als freie/r Mitarbeiter/in für die Kleine Zeitung Oberkärnten - Honorar nach Vereinbarung - tätig zu sein. Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie Ihre Bewerbung mit einem Lebenslauf bis Mittwoch, 2. Mai, per E-Mail an spittal@kleinezeitung.at.