In Spittal findet ein Chorkonzert und ein Vortrag über das Schloss Porcia statt und im Gailtal stehen zwei Vorträge zu den Themen Geschichte und Religion sowie ein Kirchenkonzert auf dem Programm.

Der Singkreis Runkelstein Bozen © KK/Veranstalter

Grenzenloses Chorvergnügen

Zu einem "Grenzenlosen Chorvergnügen" laden die Sänger des Singkreis Porcia unter der Leitung von Bernhard Wolfsgruber und des Singkreis Runkelstein Bozen unter der Leitung von Armin Mitterer. Die beiden Chöre treten am Montag, den 30. April, um 19.30 Uhr, in der Fachhochschule im Spittl in Spittal, auf. Moderiert wird der Abend von Gertrud Reiterer-Remenyi. Karten sind im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20 oder unter www.singkreis-porcia.at erhältlich.

Christus und die Religionen

Unter dem Titel "Christus und die Religionen - Wo findet der Mensch sein Heil?" hält Engelbert Guggenberger am Dienstag, den 1. Mai, um 19.30 Uhr, im Pfarrhof in Grafendorf in der Gemeinde Kirchbach, einen Vortrag. Eintritt sind freiwillige Spenden.

1. Mai-Feier

Die Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz lädt am Dienstag, den 1. Mai, ab 11.30 Uhr, zur Feier auf dem Kirchplatz. Bei freiem Eintritt sorgt das Rotwein-Trio für musikalische Unterhaltung. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Kultursaal statt.

"1918: 100 Jahre Bundesland Kärnten"

Am Donnerstag, den 3. Mai findet, um 19 Uhr, im Gailtaler Heimatmuseum in Hermagor, ein Vortrag zum Thema "1918: 100 Jahre Bundesland Kärnten - 100 Jahre Republik Österreich" statt. Wilhelm Wadl vom Kärntner Landesarchiv spricht vor allem über die Geschehnisabläufe während der Umbruchszeit von 1918 bis 1920.

Volkswehreinheit im Kärntner Abwehrkampf Foto © KK/Veranstalter

Kirchenkonzert

Zu einem Kirchenkonzert laden die Schüler der Musikschulen Gitschtal und Hermagor am Donnerstag, den 3. Mai, um 19 Uhr, in die Evangelische Kirche in Weißbriach. Weiters wirken die Orgelschüler der Klasse von Johann Joham mit.

Spittal im Wandel der Zeit

Einen Vortrag und eine Präsentation unter dem Titel "Unser Spittal: Schloss Porcia" mit Jasmin Granig, gibt es am Donnerstag, den 3. Mai, um 19 Uhr, im Fürstenzimmer des Schlosses Porcia in Spittal. Dabei wird auch der Flyer präsentiert, den Schüler der HLW Spittal gemeinsam mit Gernot Tischler, Angelika Lesky, Astrid Arztmann, Jasmin Granig und Natascha Schafferer gestaltet haben. Dafür wurde das Schloss vom Dach bis zum Keller fotografiert und die Sage der Gräfin Salamanca in eine Kurzfassung gebracht. Das Prospekt liegt ab 4. Mai im Büro des Tourismusverbandes auf.

Vortrag unter dem Titel "Spittal im Wandel der Zeit" Foto © KK/Veranstalter

