Jahnstraße in Spittal: Wo das gelbe Haus steht, wird ein neues Wohnhaus errichtet werden © Rie-Press

Einen Förderantrag der Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft Vorstädtische Kleinsiedlung legte Wohnbaureferentin Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig gestern in der Regierungssitzung zur Beschlussfassung vor. In Spittal an der Drau sollen in der Jahnstraße, gegenüber des Café Moser, 15 neue, geförderte Mietwohnungen entstehen. Die Gesamtbaukosten betragen 2,34 Millionen Euro. Der geplante Fertigstellungstermin ist für Oktober 2019 vorgesehen. Der Förderantrag wurde einstimmig beschlossen. „Vom neuen Wohnobjekt sind Nahversorger, öffentliche Verkehrsmittel und das Stadtzentrum fußläufig erreichbar“, betonte Schaunig. Bauen und sanieren in den Stadt- und Ortskernen ist „ein Schwerpunkt des neuen Wohnbauförderungsgesetzes, da es die Kommunen stärkt und vorhandene Infrastruktur genützt werden kann“. Zusätzlich zu den 15 geförderten Wohnungen werden vier frei finanzierte Eigentumswohnungen errichtet. Bürgermeister Gerhard Pirih: „Damit wird die vorhandene Geschoßflächenzahl in der Jahnstraße ideal ausgenutzt und die Grundstückskosten gering gehalten.“