So wird das Wetter heute in Oberkärnten: Bitterkalt und frostig! Die Sonne kann sich aber in Szene setzen.

Kältewelle dauert an! © Fuchs Jürgen

Eisig kalt, jedoch sonniger. Wir befinden uns weiterhin am Südrand eines riesigen Hochs namens Hartmut mit Zentrum über Skandinavien. Die Kältewelle dauert in aller Strenge weiter an, dafür kann sich die Sonne - im Vergleich zum Vortag - doch weit besser in Szene setzen. Am Vormittag ist es nach Nebelauflösung oftmals sogar völlig wolkenlos. Erst im Laufe des Nachmittags ziehen von Südwesten vermehrt Schleier- und Federwolken am Himmel auf. "Thema Nummer 1 bleibt aber ganz eindeutig die Kälte", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Nicht nur im Mallnitztal oder im Gitschtal ist es weiterhin bitterkalt und durchwegs frostig. Bei längerem Aufenthalt im Freien besteht die Gefahr von Kälteschäden (Erfrierungen) an Händen und Gesicht. Der Kälte ausgesetzte Hautpartien drohen ohne ausreichenden Hautschutz spröde und rissig zu werden.