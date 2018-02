Facebook

Family & Friends-Skitag mit Thomas Morgenstern am Katschberg © KK/PRIVAT

Zu einem Skitag mit Familienmitgliedern und Freuden lud der dreifache Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern auf dem Katschberg. Mehr als 60 Teilnehmer, davon fast die Hälfte Kinder und Jugendliche, zeigten beim „Family & Friends Ski Race“ bei zwei sehr anspruchsvollen Riesentorlauf-Durchgängen ihr Können. Und auch der Skisprung-Star selbst bewies, dass er mit Alpinbretteln hervorragend umgehen kann. Ebenso mit dabei Alois Morgenstern, beim Olympischen Slalom 1976 in Innsbruck an siebenter Stelle, schnallte sich erstmals seit mehr als 30 Jahren wieder die Brettln an. Zum Gesamtsieg reichte es jedoch für beide nicht. Denn es war nicht die schnellste, sondern die gleichmäßigste Zeit aus beiden Läufen gefragt. Den begehrtenThomas Morgenstern-Wanderpokal holte sich Alfred Pritz mit einer Zeitdifferenz von nur drei Hundertstel. Der lustige „Family &Friends-Schitag“ klang anschließend in der Gamskogelhütte aus.