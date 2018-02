Karin Gasser machte sich mit dem Studio "Hairzblut" an der Hauptstraße in Seeboden selbstständig.

Eröffnung des Studio "Hairzblut" in Seeboden: Karin Gasser, Peter Demschar und Karin Leisinger © Andrea Steiner

Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte Friseurmeisterin Karin Gasser aus Lieseregg bei Seeboden. Mit ihrem Team, bestehend aus Margret Lagger, Angelika Kandolf, Stefanie Leitner, Caro Auer und Lehrling Hannah Unterlerchner bat sie Kunden und Freunde zur Eröffnung in das Studio „Hairzblut“ an der Hauptstraße in Seeboden. Mit dabei ist mit viel Herzblut auch die ausgebildete Visagistin und Friseurin Karin Leisinger, die sich im Salon per „Stuhlmiete“ eingemietet hat. Gratuliert haben zu diesem Neustart unter anderem auch Peter Demschar (Wirtschaftskammer), Erika Sommer (Fahrschule), die Unternehmer Klaus Gaggl und Herbert Steiner sowie die Professionisten Thomas Schäfauer (Malerei), Günter Penker (Elektro) und Rudy Niederkofler (Sanitär, Heizung, Lüftung).

