Kärnten, Osttirol So kalt ist es bei uns

Minus 28,4 Grad am Sonnblick - das ist derzeit einer der kältesten Orte in Kärnten. Aber auch in niederen Lagen bleiben die Temperaturen tief: Knapp minus 9 Grad in Klagenfurt, Villach, Ferlach und Hermagor. Noch kälter ist es in Preitenegg: Dort hat es aktuell minus 13,6 Grad Celsius. In Osttirol misst man in St. Jakob in Defereggen auch minus 13,6 Grad Celsius, in Lienz minus 8 Grad.