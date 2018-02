Saitenspiele voller Überraschungsgäste präsentierte Julia Malischnig, Intendantin des Internationalen Gitarrenfestivals in Millstatt, im Kino Millino. 150 Festival-Fans sind gekommen.

Christian Hölbling, Julia Malischnig, Johann Schuster und Josef Pleikner © WILLI PLESCHBERGER

Voller Neugierde waren rund 150 begeisterte Stammzuhörer beim Internationalen Gitarrenfestival in Millstatt, welche Überraschungsgäste Intendantin Julia Malischnig wohl dieses Jahr an den See locken würde. Die Vorstellung des 11. Festivalprogrammes (1. bis 5. August) ging erstmals öffentlich im Kino Millino von Marielies Auersperg über die Bühne.