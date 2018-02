Die talentierten Musiker und Sänger des Ensemble Lyeson gastierten unter der Leitung von Matej Dzido in der Fachhochschule. Ihre kreativ arrangierten Stücke und Lieder fanden großen Anklang.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Ensemble Lyeson: Hofmann, Thaller, Böhm, Anton und Matej Dzido, Semmelrock, Miñarro, Wallner und Clò (von links) © WILLI PLESCHBERGER

Der junge Kapellmeister der Stadtkapelle Spittal, Matej Dzido, der am Mozarteum in Salzburg Klavier studiert, gründete mit Studienkollegen das neunköpfige Ensemble Lyeson. Nun gastierten die jungen, schwungvollen Musiker Franzi Wallner, Cecilia Cló, Victor Aguirre Miñarro, Justus Böhm und Daniel Semmelrock sowie die Sänger Diana Hofmann, Laura Thaller und Anton Dzido in der Fachhochschule Spittal.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.