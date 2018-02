Wie im Flug verging die Reise, zu der die Maturanten des BRG Spittal in das Kongresshaus Millstatt gebeten hatten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufregende Reise: Santner, Poppernitsch, John, Urban, Wappis, Berger (von links) © (c) Patrick Sommeregger-Baurecht

Unter das Motto „Eine Reise um die Welt – One Way Ticket“ stellten die 37 zukünftigen Maturanten des Bundesrealgymnasiums (BRG) Spittal ihren Maturaball: „Vor acht Jahren traten wir eine aufregende Reise an. Es gab Höhen und Tiefen, doch wir hatten immer ein klares Ziel vor Augen: Die Matura!“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.