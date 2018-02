Facebook

Skitour auf den Mirnock bei besten Bedingungen. Der Millstätter See im Hintergrund © KK/FRANZ GERDL

Es ist Jahre her, da haben die Kollegen von Österreichs Wintersportgebieten noch über Maria Wilhelm gelacht, als sie an einem Fachseminar über Wintertourismus teilgenommen hatte. Heute lacht die Tourismusmanagerin und mit ihr viele Unternehmer der Region Millstätter See über die rund 185.000 Nächtigungen, die seit 17 Jahren im Winter in der typischen Sommerdestination Millstätter See erzielt werden. Die Region hat damit Vorbildcharakter für den sommerlastigen Kärntner Tourismus.