Projekt-Initiatoren und Tischler: Anton Göritzer, Josef Pichler, Peter Lindner, Siegfried Egger, Josef Wallner, Johannes Meleschnig und Mario Lerchbaumer © MARTINA PIRKER

Das Tischlereigewerbe nimmt im Mölltal einen hohen Stellenwert ein. Acht Tischler zwischen Großkirchheim und Reißeck sowie Holzhändler Klaus Reiter aus Rangersdorf schlossen sich nun der von Peter Lindner gegründeten Plattform „Mölltaler Designmöbel“ an. Noch handelt es sich dabei um einen Arbeitstitel für einen Online-Handel, bei dem exklusive, in limitierter Stückzahl, aus regionalem Holz gefertigte Möbel angeboten werden sollen. Lindner holte kürzlich die Tischler an einen Tisch, um das Konzept zu erklären: „Herzstück ist eine App, wo der Kunde von der Schlägerung des Baumes in einem der Mölltaler Wälder bis zur Fertigung des von ihm bestellten Möbelstückes mitverfolgen kann, welchen Schritt es gerade durchläuft.“ Lindners Online-Plattform, die er gemeinsam mit dem Ferlacher Johannes Meleschnig entwickelt, ist die Schnittstelle zwischen Kunden, die vorerst im deutschsprachigen Raum rekrutiert werden sollen, und regionalen Tischlern.

