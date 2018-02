Facebook

Montessori-Unterricht vor dem Aus? Pläne für neue Unterrichtsform in der Volksschule West in Spittal sorgen für Verunsicherung bei Eltern und Lehrern © Graimann (ARCHIV)

Stetig sinkende Schülerzahlen und eine Neuausrichtung des Unterrichtsangebots, bringen in der Volksschule West in Spittal Änderungen mit sich, die nicht nur auf Zustimmung stoßen: Ab kommenden Schuljahr besteht die Möglichkeit, dass die Sonderformen „Montessori“, „Musik“ und „Sport“ nicht mehr angeboten werden können. „Von Jahr zu Jahr haben wir weniger Schüler. In diesem Schuljahr gab es nur drei erste Klassen“, sagt Direktorin Johanna Rauter-Verdianz. Dies führte dazu, dass es heuer keine „normale“ erste Regelklasse mehr an der Volksschule West gibt. Von den drei ersten Klassen hat eine einen Montessori-, einen Musik- und einen Sport-Schwerpunkt. „Das ist auch nicht allen Eltern recht. Sie haben das Recht auf eine Regelklasse ohne besondere Ausrichtung. Die Sonderformen sind ein freiwilliges Angebot, welche sich im Laufe der Jahre etabliert haben. Daraus kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden“, so die Direktorin. Um diese unterschiedlichen Vorstellungen zu überbrücken, soll ab Herbst 2018 eine „altersheterogene Klasse“ installiert werden. „Hierbei handelt es sich um eine Mehrstufigkeit für die ersten und zweiten Klassen. Es handelt sich aber um keinen Abteilungsunterricht, darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen“, so Rauter-Verdianz. „Ohne Reformpädagogik ist diese Schulform nicht denkbar. Darum tut es mir besonders leid, dass von den vier Montessori-Pädagoginnen keine Bereitschaft besteht, an diesem Modell mitzuarbeiten. Noch dazu, weil der Impuls für dieses Modell von Montessori-Eltern ausging“, so die Direktorin.

