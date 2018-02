Zwei Slowenen tobten sich in Villach, Klagenfurt und Spittal aus. In insgesamt sechs Geschäften schlugen sie zu, stahlen Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Jetzt wurden sie verhaftet.

© Apa/Gindl

Zwei Slowenen (39 und 21 Jahre) reisten am Dienstag nach Österreich ein und kamen, laut eigenen Angaben gegen 12 Uhr in Klagenfurt an. Der 39-Jährige hatte zum Zwecke von Ladendiebstählen eine präparierte Tasche bei sich. Wie sich herausstellte, schlugen die beiden in Klagenfurt, Villach und Spittal zu: In insgesamt sechs Geschäften stahlen sie Wintersportbekleidung, Besteck und Akkuschrauber im Wert von rund 2500 Euro.