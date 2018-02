Facebook

© KLZ/Fuchs

Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr brach beim geparkten Auto einer 62jährigen Frau in St. Daniel in Dellach/Gail aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Das Feuer konnte vorerst durch den Einsatz von Feuerlöschern, welche durch Ersthelfer herbeigeschafft wurden, eingedämmt werden und in weiterer Folge von den alarmierten umliegenden Feuerwehren endgültig gelöscht werden.