Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landtagsabgeordneter Ferdinand Hueter (3. v. li.) und Parteikollegen im Mölltal © Claudia Lux

Der Mölltaler Gletscher ist als Ganzjahresskigebiet einer der großen Wirtschaftsmagneten in Oberkärnten. Seit vielen Jahren will man diesen ausbauen – scheitert jedoch am bestehenden Naturschutz. Zuletzt verwarf 2015 der Geschäftsführer des Skigebietes, Heinz Schultz, deshalb seinen Plan, um 60 Millionen Euro eine Talabfahrt durch das Naturschutzgebiet Kleinfragant und ein Hotelprojekt in der Fragant zu errichten.