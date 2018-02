Temperaturen um den Gefrierpunkt und trübes Wetter bestimmen die Wetteraussichten am Donnerstag.

Trübes Winterwetter steht uns bevor © APA/ROBERT JAEGER

Ein Mittelmeertief bestimmt weitgehend das Wetter auch bei uns in Oberkärnten. Dichte Wolken prägen somit das Geschehen am Himmel und es schneit auch immer wieder, wobei es im Süden des Landes am meisten, nach Norden hin weniger und mit Pausen schneien sollte.