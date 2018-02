Facebook

Bürgermeister Josef Jury, die Anrainer Susanne Erlacher, Franz Josef Stranner, Bernadette Stonig, Harald Mölzer, Walter Erlacher sowie Vizebürgermeister Claus Faller (von links) © Martina Pirker

Der Kampf der Bürgerbewegung in Treffenboden (Gmünd) trägt Früchte. Bekanntlich sprachen sich die Bürger gegen einen von der Kärnten Netz GmbH ins Auge gefassten Standort für ein Umspannwerk direkt an der Straße aus. Der Bau des Werkes an diesem Standort erschien den Bürgern als nie wieder gut zu machende Verschandelung des idyllischen Hochplateaus.

