Heute, in der Nacht auf Donnerstag, lädt das Kärntner Badehaus in Millstatt zum gemeinsamen Beobachten von Anna Gassers Big Air-Bewerb.

Anna Gasser kämpft um eine Olympia-Medaille im Big Air © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV (KIRILL KUDRYAVTSEV)

Auch ihren besten Trick packte Anna Gasser bei der hochklassigen Qualifikation für das Big Air-Finale der Olympischen Spiele in Pyeongchang aus, das in der Nacht auf Donnerstag, 22. Februar, über die Bühne geht. In der Qualifikation war die Millstätterin mit 98 Punkten die Beste und kämpft so um die Goldmedaille.