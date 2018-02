Klaus Raunegger sagt, der Bedarf an Chemie-Fachkräften sei in Kärnten bei Weitem nicht gedeckt. Am Beispiel der HTL-HAK-Zusammenarbeit setzt er sich für ein ähnliches Schulkooperationsmodell ein.

Merck-Chef Klaus Raunegger setzt sich für eine Chemie-HTL ein © Jürgen Fuchs

Gegenüber Bundeskanzler Sebastian Kurz ließ Merck-Geschäftsführer Klaus Raunegger vergangene Woche bei dessen Spittal-Besuch mit einer zukunftsträchtigen Idee aufhorchen. Raunegger sprach sich für eine Chemie HTL in Spittal aus: „Es gibt nur in Wien, Oberösterreich, Tirol und in Vorarlberg eine Chemie HTL. In Salzburg, Kärnten und in der Steiermark gibt es jedoch keine derartige Ausbildungsstätte. Es ist nahezu unmöglich, Absolventen der Chemie HTLs zum Übersiedeln nach Kärnten zu bewegen.“ Laut Raunegger hätten aber Kärnten, Salzburg und Steiermark viele Betriebe der chemischen Industrie und daher einen sehr hohen Bedarf an Fachkräften.

