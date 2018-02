Facebook

© APA/Gindl

Ein 44-jähriger in Villach lebender und ein 28-jähriger in Spittal lebender slowenischer Staatsangehöriger arbeiteten auf einer privaten Baustelle in Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal/Drau. Am Montag gegen 17.20 Uhr erwischte sie der Hausbesitzer auf frischer Tat, wie sie Werkzeug stehlen wollten. Die Männer flüchteten mit dem Auto. Dabei touchierte der 28-Jährige, der zu dem Zeitpunkt alkoholisiert war, das parkende Fahrzeug des Hausbesitzers.

Das Auto des Slowenen wurde bereits 20 Minuten später im Zuge der Fahndung von der Autobahnpolizei auf der A10 Tauernautobahn auf Höhe des Parkplatzes vor dem Wolfsbergtunnel angehalten und die Insassen zur Überprüfung zur Polizeiinspektion Gmünd gebracht. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie sind geständig und werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Der Führerschein konnte dem alkoholisierten Fluchtlenker nicht abgenommen werden, da er gar keinen besitzt.