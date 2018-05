Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein 44-Jähriger wurde beim Klettern am Kopf verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wurde ins Krankenhaus geflogen © ARA-Flugrettung

Bei einer Klettertour im Bereich der Hochalmspitze in der Gemeinde Malta wurde am Montag ein 44-jähriger Mann aus Polen von einem herabstürzenden Stein am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt.