Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Jugendlicher aus Spittal übersah beim Abbiegen einen Fahrschüler. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 16-Jährige wurde leicht verletzt © Weichselbraun

Ein 16-jähriger Mopedlenker aus Spittal an der Drau lenkte sein Motorfahrrad am Montag auf der Drautal Bundesstraße und übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Fahrschul-Pkw. Der 17-jährige Fahrschüler aus Spittal prallte gegen dessen linke Fahrzeugseite. Der Mopedlenker kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der Fahrschüler und der Fahrlehrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.