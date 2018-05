Facebook

Die Polizei musste einschreiten © KLZ/Weichselbraun

In der Nacht auf Montag kam es in Baldramsdorf im Bezirk Spittal/Drau zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Paar. Eine 37-jährige Frau wurde dabei von ihrem 43-jährigen Lebensgefährten gestoßen, so dass sie gegen einen Türstock fiel und sich dabei eine Platzwunde am Kopf zuzog. Die Frau wurde zur Untersuchung ins LKH Spittal an der Drau gebracht.