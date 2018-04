Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Feuerwehr Spittal

Rettungskräfte der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und die Besatzungen des Rettungshubschraubers RK1 und des Polizeihubschraubers "Libelle" im Einsatz. Auf der Katschbergstraße war ein 40-jähriger Motorradlenker aus Italien in Richtung Spittal unterwegs. Im Ortsgebiet von Trebesing verlor der Biker in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad prallte gegen die Leitschiene.

Durch die Wucht des Anpralles wurde der Italiener aus dem Sattel katapultiert und stürzte in den hochwasserführenden Lieserfluss. Rettungskräften gelang es, den Mann in den Fluten zu orten. Er wurde mittels Seilwinde vom Rettungshubschrauber RK1 aus dem Wasser gezogen. Die Notärzte konnten dem Mann aber nicht mehr helfen.

Großeinsatz für Rettungskräfte im Liesertal: Motorradfahrer tot geborgen Rettungskräfte der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und die Besatzungen des Rettungsbubschraubers RK1 und des Polizeihubschraubers "Libelle" waren im Einsatz. (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau (c) Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau 1/7

Mehr zum Thema Großeinsatz für Rettungskräfte im Liesertal Motorradfahrer stürzte in hochwasserführende Lieser