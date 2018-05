Vorstellung Die St. Pauler beleben ihren Ortskern

Facebook

Der Lobisserplatz wird zum Radkompetenzzentrum © Helmuth Weichselbraun

Ein Ort zum Wohlfühlen soll der Ortskern in St. Paul werden. Und da sich speziell die Bürger von St. Paul in ihrer Heimatgemeinde wohlfühlen sollen, wurden diese gebeten, sich bei der Gestaltung kräftig einzubringen. Seit vergangenem September arbeiten Gemeinde, Bürger und das Wiener Architekturbüro „Share architects“ am Konzept. In Workshops und Sitzungen wurde eifrig diskutiert und Pläne wurden geschmiedet. Freitagabend stellten die Beteiligten die Ideen vor. So soll in der schulfreien Zeit im Sommer der Schulhof des Ende des Vorjahres feierlich eröffneten Bildungscampus neu gestaltet werden. Die Schüler wünschen sich Erholungsräume, Beschattung, Pflanzen und Sitzgelegenheiten im Schulhof. 3,7 Millionen Euro flossen in die Schulsanierung, durch die die Volksschule komplett saniert und unter anderem ein neuer Turnsaal gebaut wurde. Mit der Gestaltung des Schulhofes wartete die Gemeinde die Ideen der Schüler ab. Das Architekturbüro „spielRaum“ erarbeitete mit den Schülern ein Konzept. „Die Gestaltung des Schulhofes wird circa 200.000 Euro kosten. Der Platz soll nicht nur für Schüler schöner gestaltet werden, auch die Parkplatzsituation wird verbessert. Es sind 20 Parkplätze auf dem Grund des Schulgemeindeverbandes angrenzend an den Sportplatz der Neuen Mittelschule vorgesehen“, sagt Bürgermeister Hermann Primus. Auf dem neuen Parkplatz sollen künftig die Lehrer parken, damit Eltern mehr Platz haben ihre Kinder zur Schule zu bringen. Um die 300 Kinder besuchen den Bildungscampus. Arbeitsgruppen-Leiter Werner Ellersdorfer, Architektin Silvia Forlati und Bürgermeister Hermann Primus Foto © Sandra Zarfl

