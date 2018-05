Facebook

Wasser- und Schlammmassen in einer Siedlung in Siebending © KK/FF St. Andrä

Starker Regen hat in der Nacht auf Samstag die Feuerwehren im Lavanttal auf Trab gehalten, vier Straßen mussten sogar gesperrt werden. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) mitteilte, rückten die Feuerwehren zu rund 30 Einsätzen aus, fünf von ihnen waren am Samstagvormittag noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Betroffen waren vor allem die Gemeinden St. Andrä und Lavamünd.

Im Gemeindegebiet von St. Andrä, vor allem im Bereich von Eitweg und Siebending, sei es zu Vermurungen und weiträumigen Überflutungen gekommen. Mehrere Häuser seien beschädigt worden, Keller wurden überflutet. Verletzt wurde zum Glück niemand.

In der Gemeinde Lavamünd hat im Bereich Krottendorf eine Mure die Ettendorfer Landesstraße verlegt. Laut Informationen der LAWZ war am Samstagvormittag auch der Landesgeologe in der Gemeinde, um einen Hang zu beurteilen - es drohte die Gefahr, dass er abrutscht. Stunden später konnte vorerst Entwarnung gegeben werden.

Lavanttal: Aufräumarbeiten nach schweren Regenfällen Wegen der schweren Regenfälle am Freitag sowie in der Nacht auf Samstag kam es im Lavanttal zu einigen Vermurungen und Überflutungen - wie hier in St. Andrä. Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Die Gemmersdorfer Landesstraße L140 wurde auf mehreren Stellen überflutet. KK/FF Reideben Die Feuerwehren mussten eine Siedlung in Siebending bei St. Andrä von Wasser- und Schlammmassen befreien. KK/FF St. Andrä KK/FF Maria Rojach KK/FF Maria Rojach KK/FF Maria Rojach KK/FF Maria Rojach KK/FF Maria Rojach KK/FF Maria Rojach Noch am Samstagvormittag waren die Feuerwehren in Siebending mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Auch die Felder in Siebending sind überflutet. KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig KLZ/Markus Traussnig Die Freiwillige Feuerwehr Granitztal musste von der St. Pauler Landesstraße mehrere Bäume beseitigen, die auf die Fahrbahn gestürzt waren. KK/FF Granitztal KK/FF Granitztal KK/FF Granitztal KK/FF Granitztal KK/FF Granitztal Die Bahnunterführung in St. Stefan musste wegen einer Überschwemmung gesperrt werden. Georg Bachhiesl Hoher Wasserstand der Lavant bei St. Andrä Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl Georg Bachhiesl 1/38

Auf die St. Pauler Landesstraße Höhe Steger waren mehrere Bäume gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr Granitztal beseitigte die Hindernisse.

Bahnunterführung überschwemmt

Feuerwehreinsätze gab es auch in der Bezirkshauptstadt Wolfsberg. Hier wurde die Bahnunterführung in St. Stefan überschwemmt. Die Bahnhofstraße wurde im Bereich unter der Bahnunterführung nahezu zur Gänze durch Wasser und Schlamm verunreinigt. Der Grund dafür lag darin, dass der dortige Kanal die Wassermengen nicht mehr aufnehmen konnte bzw. verstopft war.

