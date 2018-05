Kleine Zeitung +

St. Andrä/Wolfsberg Er rührt für das Akkordeon die Werbetrommel

Musiklehrer Stefan Kollmann (32) organisiert das erste Kärntner Akkordeontreffen in Ossiach. Am Samstag tritt er mit Markus Fellner und dem Kabarett-Duo RaDeschnig im Container 25 in Hattendorf auf.