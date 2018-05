Am 9. Mai gibt Gert Steinbäcker & Band ein Konzert in Wolfsberg. Die Veranstalter spenden den Reinerlös.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gert Steinbäcker gibt am Mittwoch ein Konzert in Wolfsberg © KK/Jungwirth

Durch Hits, wie „Großvater“ oder „Und irgendwann bleib i dann dort“ ist Gert Steinbäcker – das erste „S“ der legendären Austropop-Band „STS“ – bekannt. Am Mittwoch kommender Woche, am 9. Mai, wird Steinbäcker & Band für Stimmung in der Eventhalle in Kleinedling bei Wolfsberg sorgen. Dabei wird Steinbäcker unvergessliche sowie neue Lieder zum Besten geben.