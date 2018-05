Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

24. Mostbarkeiten im Zogglhof starten am Samstag. Obmann Köstinger verspricht „ein kulinarisches Fest für alle Sinne“. Preis für ausgezeichnete Produkte wird Ministerin Elisabeth Köstinger überreichen.

Hans Köstinger, Obmann der Mostbarkeiten, will „Sinn für Qualität“ vermitteln © Markus Traussnig

Ob der Stress derzeit, wenige Stunden vor Beginn der mittlerweile 24. Mostbarkeiten, sehr hoch sei? „Es geht“, schmunzelt Hauptorganisator und Mostbarkeiten-Obmann Hans Köstinger. Man habe bereits viel Routine. „Und außerdem beginnt die Organisation ja schon Monate vorher, wenn wir uns auf die Alpen-Adria-Verkostung vorbereiten“, sagt Köstinger.



Rund 45 Mitglieder hat das organisierende Team rund um den Obmann: „Alle voll aktiv!“ Morgen, Samstag, ist dann der große Tag, um 10 Uhr starten die zweitägigen Mostbarkeiten im Zogglhof. „Es soll ein kulinarisches Fest für alle Sinne werden. Dafür sorgt auch die Familie Poppmeier mit Team“, so Köstinger, der aber auch Produzenten aus anderen Bezirken begrüßen wird können: „Die Backhendl kommen aus St. Georgen am Längsee im Bezirk St. Veit, die Schafmilchprodukte von der Familie Nuart aus Mittertrixen im Bezirk Völkermarkt. Und all diese Produkte kann man gemeinsam mit unseren Apfelweinen genießen.“

Mehr zum Thema St. Paul Der Lavanttaler Apfel war der Star des Tages

