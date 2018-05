Facebook

Am Mittwoch wurde über "B-MONT Industriemontagen" ein Konkursverfahren eröffnet © (c) Balint Radu - Fotolia

Über die Firma "B-MONT Industriemontagen" mit Firmensitz im Dammweg in Wolfsberg und einer Niederlassung in der Rotkogelstraße in St. Stefan wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.