Die Mädchen und Burschen der 4b waren nicht zu schlagen. Sie triumphierten am Mittwoch beim Auftaktbewerb in Wolfsberg und dürfen zum Landesfinale fahren.

St. Stefan fährt zur Landesmeisterschaft © AUVA/Lippitsch

Wahre Sicherheits-Experten sind die Mädchen und Buben der Volksschule St. Stefan 4b (Lehrerinnen Birgit Drießen, Eva Wetschnig, Reginalda Benke, Manuela Haberl). Beim Wolfsberger Bezirksbewerb der Kinder-Sicherheitsolympiade 2018 am Mittwoch auf dem ATSV-Sportplatz konnten sie sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Mit 358 Punkten holten sich die St. Stefaner den begehrten Bezirkssieg. Somit qualifizierten sich die Lavanttaler Schüler als Erste für das große Landesfinale in Klagenfurt am 29. Mai 2018.

Zur heutigen KSO-Auftaktveranstaltung des Kärntner Zivilschutzverbands - in Zusammenarbeit mit AUVA und dem Landesschulrat für Kärnten - wurden auch Wolfsbergs Vizebürgermeisterin Manuela Karner, Stadtrat Alexander Radl, Stadtrat und Vertreter der KLV Johannes Loibnegger, die St. Andräer Stadträtin Maria Knauder, Bürgermesiter Günther Vallant von St. Gertraud, Landtagsabgeordnete Claudia Arpa, Bezirkshauptmann Georg Fejan, Pflichtschulinspektorin Isabella Karner-Knes, Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Johann Schranzer, Gruppeninspektor Mario Joven von Wolfsberg, von der FF Wolfsberg Max Raninger und Michael Veidl, ATSV-Obmann Otto Wegscheider, Christian Wastian vom Österreichischen Bundesheer mit seinem Team, Samariterbund-Rettungshundestaffel-Chef Franz Blatnik, Teams der Wasserrettung und des Roten Kreuz Wolfsberg, Hans-Peter Lintschnig von der Kärntner Landesversicherung, Lorenz Plötz von der AUVA, AK-Bezirksstellenleiter von Wolfsberg, Jürgen Jöbstl, Josef Jäger, Zivilschutz-Gemeindeleiter von Wolfsberg und Gastgeber Zivilschutz-Präsident Rudolf Schober gesehen.

Die weiteren Platzierungen der Olympiade:

2. Volksschule St. Paul (348 Punkte)

3. Volksschule St. Andrä (327 Punkte)

4. Volksschule Granitztal (326 Punkte)

5. Volksschule St. Michael (322 Punkte)

6. Volksschule Bad St. Leonhard 3b (315 Punkte)

7. Volksschule St. Marein 4b (285 Punkte)

8. Volksschule Wolfsberg (276 Punkte)

9. Volksschule St. Marein 4c (258 Punkte)

10. Volksschule St. Margarethen (244 Punkte)

11. Volksschule St. Stefan 4a (242 Punkte)

12. Volksschule St. Ulrich an der Goding (235 Punkte)

13. Volksschule St. Gertraud (219 Punkte)

14. Volksschule Bad St. Leonhard 3a (216 Punkte)

Angetreten war ein starkes Teilnehmerfeld von 14 Klassen mit knapp 300 Schülern.