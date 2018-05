Kleine Zeitung +

Wolfsberg Ein Jubiläumskonzert mit vielen Freunden und Gästen aus Österreich

Der Singkreis Thürn feiert den 10. Geburtstag mit einem Fest, an dem auch Gastchöre aus ganz Österreich die Stimmen erklingen lassen. Der große Tag startet am Samstag schon um 16.30 Uhr im Kuss in Wolfsberg.