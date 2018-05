Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerald Hergge hat im Vorjahr ein halbes Jahr lang regionale Spezialitäten am Bauernmarkt am Weiher verkauft. Dann hat ihm die Gemeinde den Standplatz entzogen © Friedl

Ab Mai 2017 war Gerald Hergge, der älteste Sohn vom Apfelhof Nikolasch in Maria Rojach, mit einem Stand am Bauernmarkt am Weiher in Wolfsberg vertreten. Aber nicht lange: Nach einem halben Jahr entzog ihm die Gemeinde, die den Platz zur Verfügung stellt und die Standgebühr einhebt, den Standplatz.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.