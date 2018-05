Facebook

Günter Moser zeigt eine Zusammenschau seiner Bilder © Forstner

Seit rund sechs Jahrzehnten ist der Wolfsberger Günter Moser künstlerisch aktiv. „In dieser Zeit habe ich in diversen Fortbildungen verschiedenste Techniken erlernt und diese 33 Jahre als Kunsterzieher in St. Andrä und St. Paul an Hunderte Schüler weiter gegeben“, sagt er. Zündungsmechanismus für seinen Einstieg in die Malerei sei sein einstiger Lehrer im Stiftsgymnasium St. Paul, Artur Hanzer, gewesen. „Er hat die Begeisterung geweckt und die Begabung entdeckt,“ sagt der 76-Jährige. Im Lauf der Jahrzehnte haben Fortbildungen im In- und Ausland viele persönliche Perspektiven gebracht. „Wenn man Techniken selbst intensiv erlernt hat, kann man diese den Schülern auch richtig beibringen,“ so Moser, der bisher selbst auf rund sechzig Einzelausstellungen im In- und Ausland zurückblicken kann.

Zeitreise Schau. Vernissage heute um 19 Uhr. Ausstellungsdauer bis 25. Mai. Öffnungszeiten: Mittwoch & Donnerstag 14 - 17, Freitag 10 - 12 Uhr. Feiertags geschlossen.

Mit „Zeitreise“ folgt ab morgen in der Wolfsberger Stadtgalerie eine Zusammenschau ausgewählter Werke aus allen Schaffensperioden. „Gemeinsam mit meiner Frau haben wir 50 Bilder ausgewählt, die hier bis 25. Mai zu sehen sind.“ Darunter befinden sich Leihgaben „Weil ich beispielsweise kein einziges Ölbild von mir mehr habe,“ sagt Moser, der Kurse in der Erwachsenenbildung und zu karitativen Zwecken abgehalten hat. Kurt Forstner